Esporte Chiellini sofre lesão grave no joelho em treino da Juventus e será operado

O zagueiro e capitão da Juventus, Giorgio Chiellini, sofreu uma grave lesão no joelho direito no treino desta sexta-feira, em Turim, e precisará ser submetido a uma cirurgia. O clube informou que o jogador de 35 anos sofreu uma forte torção durante a atividade que serviu de preparação para o clássico com o Napoli, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), em casa, pela s...