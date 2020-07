Esporte Chelsea vence Watford e mantém quarto lugar na classificação do Campeonato Inglês O resultado foi muito importante, pois Manchester United (55) e Arsenal (49) também venceram neste sábado e estão na briga por vagas nas competições europeias

Com gols de Giroud, Willian e Barkley, o Chelsea derrotou o Watford, por 3 a 0, neste sábado, em Londres, e manteve a quarta colocação no Campeonato Inglês. A equipe londrina chegou aos 57 pontos, um a menos que o Leicester, terceiro colocado. O título antecipado é do Liverpool (86 pontos), seguido pelo Manchester City (66). O resultado foi muito importante, pois Manche...