Chelsea vence o Tottenham e abre distância na luta por vaga na Liga dos Campeões

Em confronto direto pela quarta colocação do Campeonato Inglês, que dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea se deu bem no clássico da região norte de Londres ao derrotar o Tottenham por 2 a 1, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, pela 27.ª rodada. O time da casa encerrou um incômodo jejum de quatro partidas sem vitórias. Com o triunfo, ...