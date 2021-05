Esporte Chelsea vence o City com gol de Havertz e fatura a Champions pela 2ª vez Diante de 14.110 torcedores, Blues vence o time de Pep Guardiola, por 1 a 0, com gol de Havertz

Pela segunda vez, a Europa é do Chelsea. O time londrino venceu o Manchester City por 1 a 0 na tarde de hoje, no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal, e conquistou a Liga dos Campeões após nove anos. Kai Havertz anotou o gol da vitória. Diante de 14.110 torcedores, a expectativa era pela volta de Pep Guardiola à final da Champions após dez anos. Mas brilhou a...