Esporte Chelsea vence e assume o terceiro lugar no Inglês; United só empata com lanterna

Os torcedores de Chelsea e Manchester United tiveram sentimentos diferentes, neste domingo, após a disputa da 37ª rodada do Campeonato Inglês. Os fãs da equipe de Londres festejaram a vitória, por 3 a 0, sobre o Walford, em Stanford Bridge, enquanto os aficionados do time de Manchester se irritaram com o empate diante do lanterna Huddersfield, no campo do rival, por 1...