Chelsea elimina City com gol de Ziyech e vai à final da Copa da Inglaterra

O Chelsea acabou com a expectativa do Manchester City ser o grande papa-títulos da temporada. Em Wembley, os Blues venceram por 1 a 0, neste sábado (17), com gol de Hakim Ziyech, e eliminaram o rival da disputa. Agora, a equipe espera o resultado de Leicester x Southampton, que se enfrentam amanhã, às 14h30 (horário de Brasília), para conhecer o adversário da gra...