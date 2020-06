Esporte Chelsea derrota Manchester City e Liverpool é campeão inglês após 30 anos Reds conquistaram o 19º título inglês, sendo o primeiro na era Premier League. Taça chega após conquistas da Champions e Mundial Interclubes

Após 30 anos, o Liverpool é campeão inglês. Nesta quinta-feira (25), o time do técnico Jürgen Klopp nem precisou entrar em campo para conquistar a 19.ª taça da competição, pois o Manchester City perdeu para o Chelsea, em Londres, por 2 a 1, e permaneceu com 63 pontos, contra 86 do rival. Restam apenas sete rodadas e 21 pontos estão em disputa. O título nacional co...