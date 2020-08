Esporte Chelsea anuncia contratação do zagueiro Thiago Silva Defensor de 35 anos chega ao Blues com contrato de um ano, com possibilidade de renovação para mais um

Vice-campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain no último domingo (23), o zagueiro brasileiro Thiago Silva, 35, tem uma nova casa. O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do defensor, cujo contrato com a equipe francesa se encerrou no fim da última temporada. Thiago Silva passou oito temporadas no PSG. Antes, havia sido jogador do Milan ...