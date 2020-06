Esporte Chelsea anuncia a contratação do atacante alemão, do RB Leipzig Timo Werner é a segunda contratação do Chelsea para a próxima temporada. O clube também assinou com o meia-atacante marroquino Hakim Ziyech, do Ajax

O Chelsea ainda nem voltou a jogar após a retomada do Campeonato Inglês - isso será neste domingo contra o Aston Villa, fora de casa -, mas já está pensando na próxima temporada. O clube de Londres anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante alemão Timo Werner junto ao RB Leipzig, atual terceiro colocado do Campeonato Alemão e classificado às quartas de final d...