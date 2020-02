Esporte Chelsea acerta com marroquino do Ajax na 1ª contratação depois de punição da Fifa Apesar da contratação ter sido fechada entre os clubes nesta quinta-feira, a transferência só será concluída no início de julho deste ano, quando a janela do verão europeu for aberta

Punido pela Fifa com a proibição de fazer contratações por duas janelas de transferências, depois diminuída para uma pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em esporte), o Chelsea anunciou nesta quinta-feira o seu primeiro reforço desde o final da punição. Trata-se do meia-atacante marroquino Hakim Ziyech, de 26 anos e nascido na Holanda, que está no Ajax. ...