Esporte Cheios de desfalques, Ceará e Sport não saem do zero no Castelão Situação na tabela não mudou para os times. Com um ponto a mais cada, as equipes permaneceram na mesma colocação; o Vozão em 12º e o Leão em 9º

Ceará e Sport se enfrentaram na noite deste domingo (8) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico nordestino, que aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), terminou empatado em 0 a 0. Ambas as equipes jogaram com desfalques importantes. A situação na tabela não mudou para os times com esse resultado. Com um ponto a mais cada, as equipes permaneceram na mes...