Esporte Cheio de incertezas, calendário de 2021 prioriza seletivas olímpicas Semana teve a segunda-feira (4) com mais casos de Covid-19 confirmados em Tóquio desde o início da pandemia, 884

Desde setembro, Ágatha e Duda já enfrentaram Ana Patrícia e Rebecca, as duas melhores duplas do vôlei de praia brasileiro, quatro vezes, todas em Saquarema. Os dois times que vão representar o Brasil em Tóquio podem se encontrar de novo na bolha montada no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) daqui a duas semanas, em mais uma etapa do circuito brasileiro, no m...