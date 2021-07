Esporte ‘Chegou o momento de vencer’, avisa atacante do Vila Nova Time colorado enfrenta o Guarani, neste sábado (31), na tentativa de encerrar sequência de quatro jogos sem vencer na Série B

O atacante Alesson deve ser a única novidade na formação titular do Vila Nova para o duelo contra o Guarani, neste sábado (31). O jogador disse que chegou o momento do Tigre voltar a vencer. A equipe vilanovense tenta encerrar com sequência de quatro jogos sem triunfo no campeonato. "A Série B é um campeonato com muitos jogos seguidos, às vezes não dá para t...