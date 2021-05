Esporte 'Chegou a minha vez', diz Neymar ao ser vacinado contra a Covid-19 Atacante do PSG recebeu a dose em um laboratório na França

O atacante Neymar, do PSG e da seleção brasileira, foi vacinado na manhã desta quinta-feira (20) contra a covid-19. Ele recebeu a dose em um laboratório na França. O jogador de 29 anos publicou um vídeo do momento em seu Instagram e se mostrou feliz pela imunização. Ver essa foto no Instagram &n...