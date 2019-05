Esporte Chegada de Walter pode forçar saída de outro centroavante do elenco Brenner tem sido o jogador menos utilizado pelo técnico Claudinei Oliveira

Caso seja confirmado o retorno de Walter, o Goiás ficará com quatro centroavantes no elenco: Kayke, Júnior Brandão e Brenner, além de Walter. Assim, a diretoria planeja negociar, pelo menos, um dos atletas. Diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa não quis revelar o nome do jogador, mas disse que já tem uma situação de negociação sendo encaminhada. O mais provável...