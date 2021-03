Com a regularização de Vinícius Popó junto à CBF, o Goiás possui agora seis atacantes em seu elenco e a média de idade é pouco acima de 20 anos. A diretoria esmeraldina promete buscar no mercado opções para dar mais experiência ao setor de conclusão das jogadas.

Vinícius Popó, de 20 anos, chegou ao Goiás emprestado pelo Cruzeiro. É um jogador que a comissão técnica enxerga potencial, mas tem a consciência de que o clube precisa qualificar o plantel. O jovem atacante teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta sexta-feira (19).

Ao mesmo tempo que o elenco ganha a opção de Popó, os técnicos Glauber Ramos e Augusto César sabem que não poderão contar com Lucas Emmanuel, de 20 anos, por um bom tempo. O atacante prata da casa foi submetido a uma cirurgia no joelho direito e não tem previsão para retornar aos gramados.

O principal nome do ataque esmeraldino é Vinícius Lopes, de 21 anos, que disputou 28 jogos na Série A do Brasileirão de 2020 e marcou seis gols. As outras opções são Pedro Marinho e Samuel, também de 21 anos, e o caçula Sandrinho, de 19 anos.