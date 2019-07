Esporte Chegada de Cabo intensifica presença colorada no mercado Atualmente, o Vila Nova conta, em seu plantel, com 30 jogadores, sendo três goleiros, cinco zagueiros, cinco volantes, seis laterais, três meias e oito atacantes

A adaptação do técnico Marcelo Cabo ao elenco do Vila Nova terá de ser em ritmo acelerado. Apresentado terça-feira (16) no Tigre, o treinador fará sua estreia no comando do clube no próximo sábado (20), às 16h30, contra o América-MG, pela 10ª rodada da Série B, diante da torcida colorada, no Estádio Serra Dourada, ávida por melhores desempenhos e resultados. Apesar de o ex-técni...