Chefe dos Jogos de Tóquio sugere limitar falas de mulheres em encontros

O presidente do comitê organizador dos Jogos de Tóquio-2020, Yoshiro Mori, deu declarações machistas durante um encontro com o Comitê Olímpico Japonês aberto à imprensa nesta quarta-feira (3). De acordo com o jornal japonês Asahi Shimbun, um dos maiores diários do país, ele reclamou que reuniões com mulheres são muito longas, ao responder a uma pergunta sobre o plan...