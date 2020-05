Esporte Chefe da Mercedes diz que considerará Vettel para fechar dupla de pilotos em 2021 Atualmente, a Mercedes está em negociações com Lewis Hamilton para um novo contrato. O atual vínculo de três anos do hexacampeão mundial se encerra no final desta temporada

A notícia da saída do alemão Sebastian Vettel da Ferrari ao final desta temporada sacudiu os bastidores da Fórmula 1 nesta terça-feira (12). O contrato do tetracampeão mundial com a equipe italiana acaba em dezembro e ele fica livre para assinar com qualquer escuderia para 2021. Nessa lista, entra a Mercedes, a melhor da atualidade, que ainda não tem compromisso firmado c...