Esporte Chefe da Mercedes afirma que dinheiro não será problema para renovar com Hamilton Vínculo atual do piloto com a escuderia vai até o final de 2020

Hexacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton está negociando com a Mercedes para renovação de contrato - o vínculo atual do piloto com a escuderia vai até o final de 2020. As negociações parecem estar seguindo rumo a um acordo, com o chefe da equipe, Toto Wolff, afirmando que dinheiro não será um empecilho. "Temos muito respeito um pelo outro. Eu sei que contri...