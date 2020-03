Esporte Chefão da F-1 cogita temporada 2020 com '15 a 18 corridas' É possível que também sejam canceladas as corridas já adiadas, caso das etapas do Bahrein, Vietnã, Holanda, Espanha e Azerbaijão

O plano inicial da Fórmula 1 era de que a temporada 2020 fosse a mais longa de sua história, com 22 etapas. Mas o novo coronavírus mudou tudo. Agora a principal categoria de automobilismo poderá se contentar com apenas 15 corridas neste ano, segundo avaliação do chefão da F-1, o norte-americano Chase Carey. "Reconhecemos que há um significativo potencial para novos ...