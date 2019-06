Esporte Chefão da Fórmula 1 exalta GP do Brasil e diz não ter pressa para definir futuro Chase Carey, contudo, admite que pretende analisar com cuidado as propostas de São Paulo e Rio

Não foi nesta terça-feira que o GP do Brasil teve o seu futuro definido. E, a julgar pelas declarações do norte-americano Chase Carey, atual chefão da categoria, os fãs de automobilismo do País vão ter de esperar mais um pouco para saber se a etapa seguirá no calendário e onde ele seria disputada, em São Paulo ou no Rio. Na tarde desta terça, ele disse que a...