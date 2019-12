Esporte Chapecoense vence por 3 a 0 e confirma o rebaixamento do CSA para a Série B Chape soma três pontos e anuncia Hemerson Maria como novo técnico

A Chapecoense acabou com qualquer esperança do CSA de adiar o seu rebaixamento para a Série B ao vencer por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, o time catarinense segue em 19.º lugar, agora com 31 pontos, e também rebaixado. Com 32, o clube alagoano está em 18.º, agora s...