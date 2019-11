Esporte Chapecoense vence o Avaí fora, mas continua sob forte risco de rebaixamento Chape tem 28 pontos, mas ainda está em penúltimo lugar e precisa de combinação de resultados para não cair

Na luta para sobreviver à elite nacional após seis anos, a Chapecoense venceu o Avaí por 1 a 0, neste domingo à noite, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 34ª rodada do Brasileirão. Agora com 28 pontos, mas ainda em penúltimo lugar, não depende mais de suas próprias forças nas últimas quatro rodadas para evitar a queda à Série B. O Avaí, já rebaixado c...