Esporte Chapecoense vence, afunda o Avaí na lanterna e respira na luta contra o descenso A última vitória do Avaí havia sido sobre a própria Chapecoense, no Campeonato Catarinense, mas o time não conseguiu repetir o triunfo

A Chapecoense afundou o Avaí na lanterna do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo ao derrotar o adversário pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC), no encerramento da 15ª rodada. De quebra, o time da casa ganhou um novo fôlego na luta contra o rebaixamento.A última vitória do Avaí havia sido sobre a própria Chapecoense, no Campeonato ...