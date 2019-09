Esporte Chapecoense recebe Vasco na luta contra o rebaixamento à Série B Time catarinense tenta usar força da Arena Condá para reagir no Brasileirão

Após não evoluir nas negociações com o técnico Lisca, a Chapecoense continuará sob o comando do interino Emerson Cris em mais uma tentativa de buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro. O compromisso da vez é diante do Vasco, em jogo marcado para as 19 horas deste sábado, na Arena Condá, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.Sem vencer há três rodadas, o time de ...