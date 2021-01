Esporte Chapecoense manifesta apoio ao Palmas: 'dor insuperável' Equipe catarinense passou por tragédia em queda de aeronave em 2016, quando 71 pessoas morreram na queda do avião da LaMia que levava a delegação para a final da Sul-Americana

Por meio de suas redes sociais, a Chapecoense publicou mensagem de apoio ao Palmas após morte de quatro jogadores e do presidente do clube, neste domingo (24), em queda de avião na pista da Associação Tocantinense de Aviação (ATA), em Luzimangues, em Porto Nacional. As vítimas são: Lucas Praxedes (23 anos, lateral esquerdo) Guilherme Noé (28 anos, meia) Ma...