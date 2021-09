Esporte Chapecoense joga melhor, vira sobre o Bragantino e vence a primeira Depois de passar o primeiro turno inteiro sem vencer, o Verdão encerra a marca negativa e chega aos 10 pontos, porém se mantém na última colocação

O futebol mostrado na noite deste sábado (11) não reflete a classificação da Chapecoense na lanterna do Campeonato Brasileiro nem a vaga do Bragantino no G4. Mesmo saindo atrás e jogando fora de casa, no estádio Nabi Abi Chedid, a Chape foi melhor, lutou pela vitória até o fim e foi recompensada com gol de Anselmo Ramon, aos 48, para garantir o triunfo por 2 a 1 no c...