Esporte Chapecoense, Italo Ferreira e Fadinha disputam o 'Oscar do Esporte' Surfista brasileiro concorre contra Rayssa Leal na categoria ‘Melhor Atleta de Ação’

A temporada 2020 do Circuito Mundial de Surfe ainda não começou, mas Italo Ferreira poderá faturar mais um troféu nesta segunda-feira (17), na cerimônia de premiação do Laureus, o "Oscar do Esporte", em Berlim, na Alemanha. O surfista é o favorito a levar o prêmio na categoria "Melhor Atleta de Ação". Para tanto, terá que superar uma compatriota, a jovem skatista Rayssa L...