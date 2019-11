Esporte Chapecoense ganha do Ceará em casa e segue viva na luta contra o rebaixamento Everaldo marca aos 36 do 2º tempo e dá vitória para time da casa

A Chapecoense se manteve viva na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Ceará pelo placar de 1 a 0, em partida realizada neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 33.ª rodada. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Everaldo, aos 36 minutos do segundo tempo. Apesar da vitória, o time catarinense segue em situação delicada no...