Esporte Chapecoense busca empate contra Athletico-PR e segue invicta na Arena Condá

Com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, a Chapecoense buscou o empate por 1 a 1 diante do Athletico-PR na manhã deste domingo, na Arena Condá, em Chapecó, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense segue invicto em seu estádio. Com o resultado, a Chapecoense vai para quatro pontos, já que venceu o Internacional, na estreia, por 2 a 0, e...