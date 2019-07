Esporte Chapecoense anuncia demissão do técnico Ney Franco Treinador assumiu a Chapecoense no fim de março e se despede com um aproveitamento de 35,19%

Chegou ao fim a passagem de Ney Franco pela Chapecoense. Após uma reunião realizada na noite desta quarta-feira (24), a diretoria do time do interior catarinense anunciou a saída do treinador. O auxiliar Rodney Gonçalves também deixou o clube. "Por toda dedicação e o trabalho desempenhados frente à instituição, a Chapecoense agradece e deseja aos profissionais sucesso em ...