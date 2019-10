A diretoria da Chapecoense repudiou declarações feitas pelo presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Hailé Pinheiro, e exigiu retratação do clube goiano. Após o empate, por 2 a 2, entre os dois clubes, no último domingo (20), em Chapecó, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o dirigente esmeraldino, em entrevista à Rádio Bandeirantes, insinuou que a Chapecoense foi ajudada pela arbitragem e disse que o Goiás não tem nada a ver com a queda do avião que vitimou 71 pessoas em novembro de 2016. O time catarinense reagiu e lembrou da solidariedade dos rivais naquele momento e destacou que o clube não aceitou proposta de imunidade contra o rebaixamento aventada na época.

A declaração de Hailé Pinheiro revoltou até mesmo torcedores esmeraldinos que se posicionaram por meio de redes sociais. Segundo o dirigente, a arbitragem estaria beneficiando a Chapecoense para que ela não fosse rebaixada à Série B. "Ajudar o Corinthians ainda vai lá, porque é o Corinthians, ajudar a Chapecoense que está caindo pela tabela, né? Se o avião da Chapecoense caiu, o Goiás não é o culpado disso, não. O Goiás não tem nada com isso, tem que acertar com quem derrubou o avião. Estou muito revoltado, muito contrariado. Só tem uma pessoa que pode nos ajudar aqui, que é o presidente da federação. E não é conversando devagar, tem de abrir a boca do trombone, tem de mostrar pra imprensa e protestar. Fazer tudo. Sozinho nós não damos conta", disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Na tarde desta segunda-feira (21), a Chapecoense se posicionou sobre o tema com a publicação de uma carta aberta que repudia a fala de Hailé Pinheiro.

Veja a carta aberta na íntegra publicada pela Chapecoense:

Quando enfrentamos o momento mais difícil da nossa história - e, incontestavelmente, o mais difícil da história do futebol brasileiro - vimos a rivalidade dar lugar a uma infinidade de atitudes solidárias. Recebemos ajuda de todos, sem distinção. A união de esforços de todos para a reconstrução do clube e reestruturação das famílias foi primordial para que a história continuasse a ser escrita.

Se, por um lado, toda a ajuda recebida foi um diferencial - e, por ela, temos eterna gratidão - por outro lado, refutamos a piedade que, em determinando momento, nos foi oferecida em forma de “imunidade”.

Tínhamos - e ainda temos - plena consciência da dificuldade que nos acompanhará ao longo dos próximos anos, porque, na Chape, nada nunca foi fácil… Mas optamos por lutar, com as nossas próprias mãos e pés, para alcançar quaisquer que sejam os nossos objetivos. Sempre trabalhamos com humildade, seriedade e dignidade para encarar e superar as adversidades. Agora, não seria diferente.

É por tudo isso - mas principalmente por defendermos e brigarmos pelo respeito, acima de tudo - que lamentamos e repudiamos a infeliz manifestação de Hailé Pinheiro, Presidente do Conselho Deliberativo do Goiás Esporte Clube, insinuando que a Chapecoense está sendo “ajudada” pela arbitragem por estar “caindo pelas tabelas”.

Em primeiro lugar, independentemente da atual situação do clube na tabela de classificação, jamais apelaríamos para qualquer tipo de “privilégio” ou desobrigação diante dos nossos compromissos dentro de campo. Em segundo lugar, não é preciso ir muito longe para provar que, ao contrário do que sugeriu o dirigente esmeraldino, a Chape foi prejudicada, em diversas partidas, por decisões equivocadas da arbitragem. Por último, e muito mais importante: jamais nos debruçaríamos sobre o maior infortúnio da nossa história para ficarmos em posição de vítimas e, diante disso, conseguirmos qualquer tipo de vantagem. Nós respeitamos e honramos a nossa história. Nós respeitamos e honramos a memória de cada um dos que nos deixaram quando saíram em busca de um sonho. E é por isso e por eles que exigimos respeito e retratação.