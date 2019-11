Esporte Chape perde para Botafogo e cai para Série B pela 1ª vez Seis anos após chegar à Série A partindo da Série D, a Chapecoense amarga o descenso, está na penúltima colocação com apenas 28 pontos

A Chapecoense está rebaixada no Campeonato Brasileiro após perder para o Botafogo, por 1 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena Condá. O time carioca pulou para 42 pontos, agora com seis a mais do que a zona da degola. Rhuan decretou a sua vitória e a queda catarinense. Seis anos após chegar à Série A partindo da Série D, a Chapecoense amarga o descenso, está na penúlti...