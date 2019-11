Esporte Chance de acesso do Atlético à Série A é de 62,5% após 35 jogos Dragão pega Paraná, Brasil de Pelotas e Sport nas últimas três rodadas da Série B

No meio da disputa da 35ª rodada, o Atlético chegou a sair, por um dia, do grupo dos quatro melhores colocados (G4) após vitória do América/MG sobre o Cuiabá, por 2 a 0. O retorno foi imediato por causa da goleada (4 a 0) aplicada sobre o Oeste, em Barueri (SP). De volta ao 4º lugar, com 57 pontos - ao lado do Coritiba, mas com menor número de vitórias -, o Dragão t...