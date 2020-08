Esporte Champions League: Bayern vence PSG e conquista campeonato pela sexta vez Nem Neymar, Mbappé ou Lewandwski, o título foi decidido por Kingsley Coman que fez o único gol da vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain

Nem Neymar, Mbappé ou Lewandwski. O título da Champions League foi decidido por Kingsley Coman, 24. Ele fez o único gol da vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final deste domingo (23), no Estádio da Luz, em Lisboa. Revelado pelo PSG e o jogador mais jovem a estrear pelo profissional da equipe, aos 16 anos, o francês está no Bayern...