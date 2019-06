Esporte Chamado à seleção, lateral do Dragão sonha com Mundial Jonathan Nascimento treina com a equipe principal do Atlético e projeta jogar, no fim do ano, o Mundial sub-17, que terá Goiânia como uma das sedes

No dia 6 de junho, Jonathan Nascimento recebeu notícia surpreendente - havia sido chamado à seleção brasileira sub-17 para treinos na Granja Comary, de 7 a 14 de junho. Presente de aniversário, de 17 anos, festejado no dia 9 de maio. Roraimense, o lateral esquerdo do Atlético espera jogar, no fim do ano, o Mundial Sub-17, que terá Goiânia como uma das sedes. Pel...