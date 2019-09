Esporte Chama o coach! Vila Nova contrata especialista para voltar a vencer no Serra Lulinha Tavares trabalha com os jogadores colorados desde quinta-feira (19) e permanecerá com atividades no clube nos próximos dez dias

O Vila Nova buscou um especialista para ajudar os jogadores da equipe a retomarem confiança em jogos do clube como mandante. O coach esportivo Lulinha Tavares realiza atividades desde quinta-feira (19) com o elenco colorado e permanecerá em Goiânia pelos próximos dez dias. De acordo com o diretor de futebol Hugo Jorge Bravo, a ideia de contratar o profissional é...