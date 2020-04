Como está Milão após um bom período de quarentena?

Estamos em quarentena há seis semanas. A vida se restringe à casa e idas ao supermercado, que está abastecido, sem problemas. Não é uma situação fácil, incomoda, mas é necessário. Aprendemos a lidar com ela e nos resguardamos diariamente quando vemos os dados de evolução da doença. Felizmente, iniciamos um processo de redução da expansão e isso nos dá ao menos uma luz no fim do túnel em termos de retorno a algo parecido com a normalidade.



Qual o perfil do clube de futebol que vai sair dessa pandemia afetado, claro, mas de pé, em condições de voltar mais rapidamente do que os outros à normalidade e às boas receitas, superávits etc?

O perfil é o do clube austero, que gasta dentro de suas possibilidades e que por isso entrou nesta fase menos pressionado. Clubes que são geridos como negócios e que preservam suas categorias de base como fonte de geração de receitas, além de tê-las como fonte de atletas para a equipe principal. Casos como Flamengo, Grêmio, Goiás, Bahia, além do Palmeiras, que conta com um parceiro forte. São clubes que, por estarem menos pressionados em termos de custos, tendem a se recuperar tão logo as atividades retornem a uma certa normalidade.



O que conhece da realidade dos clubes goianos? Como acredita que vão passar por este momento e o que eles podem apresentar como diferencial?

O Goiás é um clube bastante organizado e equilibrado. Por isso, tende a ser menos afetado neste momento. Os números do Atlético-GO indicavam equilíbrio, ainda que distante da condição do rival, que foi fortalecida pela venda do Michael. Minha impressão é de que o Goiás está bem posicionado neste momento. Sobre o Atlético, a expectativa era positiva para o ano, pois o retorno à Série A traria mais receitas, especialmente de TV. Talvez tenha algum desequilíbrio pontual, mas, com o início do Brasilerão, deve se recuperar, desde que mantenha a postura equilibrada que vimos recentemente. (nota da redação: o especialista só falou sobre os clubes que estão na Séria A)



Em um clube, existe algum tipo de receita que não esteja diretamente vinculada aos jogos e ninguém percebeu ainda? Claro, exceto o clube social e escolinhas, que também não podem abrir com a pandemia.

Não. Costumo dizer que futebol “é quarta e domingo”. A atividade produtiva é o jogo e, sem ele, não há receitas. Pode ser que alguns sócios torcedores mantenham suas mensalidades, mas, no geral, sem bola, sem dinheiro. Alguns clubes europeus estão tentando criar conteúdos que possam gerar receitas além dos jogos, mas ainda é muito incipiente.



O que é razoável e justo nas negociações entre clubes e jogadores para redução de salários? É o principal gargalo dos clubes ou questão fiscal também é uma dificuldade grande?

A justiça depende muito do que havia antes da Covid-19. Me parece pouco razoável pedir redução de salários para quem já não os recebia regularmente. Além disso, todo mundo pensa no futebol como negócio em que os atletas são milionários, mas esta realidade é para poucos. A maioria recebe mais que a média dos brasileiros, mas não são todos milionários e têm carreira curta. De qualquer forma, me parece razoável também que os problemas sejam divididos entre as partes. É preciso buscar soluções que passem pela redução de salários, pela postergação de parte dos pagamentos. A parte fiscal já foi aliviada pelo governo, então salário me parece a questão mais urgente.



Redução de salário é a única forma de cortar gastos num clube? O que mais pode ser feito?

Salários são a parte mais importante, mas é fundamental cortar despesas e custos das áreas sociais, por exemplo, que em muitos clubes consomem parte do dinheiro do futebol. Clubes estruturados possuem poucos custos além de pessoal, então a pressão recai necessariamente sobre os atletas e funcionários.



Vale a pena fazer empréstimo e os clubes teriam acesso a crédito fácil?

Pode valer, mas os clubes hoje não possuem esta facilidade. Os bancos têm dificuldade em operar com associações sem fins lucrativos, cuja gestão é política e de curto prazo. Alguns clubes se fortaleceram e podem acessar crédito de qualidade em termos de prazos e custos, mas são poucos.



É possível e recomendável vender patrimônio (físico e de jogadores) pra quitar dívidas e garantir salários e empregos?

Os clubes podem e devem buscar estruturas de financiamento que utilizem os ativos como garantia. No caso dos atletas é mais difícil, e mesmo a venda tende a ser reduzida porque os clubes europeus também estão em dificuldades, mas quem tem patrimônio imobiliário e puder utilizar como lastro, seria uma alternativa interessante porque reduz a dependência direta da associação.



Quanto ao Fair Play Financeiro, a adoção no futebol brasileiro, a partir de 2020, será alterada por causa da pandemia? Ele pode ter um caráter mais educativo no futuro próximo e mais punitivo após maior restabelecimento da economia pós coronavírus?

Este primeiro ano já seria de caráter educativo. Acredito que ele deve manter seu cronograma original, independentemente do que ocorrer ao final de 2020. Se os clubes estivessem equilibrados, poderiam passar menos aperto agora. Então, é momento de aproveitar que o Fair Play Financeiro serve como forma de consultoria para que os clubes busquem o equilíbrio e implantar as regras de forma efetiva. Mais do que nunca, os clubes precisarão de regras de controle que os ajudem a se equilibrarem o mais rápido possível.



Você acredita em mudança de política no futebol quanto aos gastos daqui para frente? Acredita que os valores astronômicos serão parte do passado?

Se não houver um controle como o Fair Play Financeiro, não. Pode ser que haja um aperto involuntário neste momento pela falta de dinheiro, mas basta que a economia se recupere para que os gastos voltem porque a estrutura política dos clubes os coloca nessa situação. E o primeiro que fizer puxará os demais porque ninguém quer ficar para trás.



A crise econômica vai impactar de que forma na política dos clubes. Crê em instabilidade?

Instabilidade não, mas creio que ela empurrará alguns clubes para outros caminhos, como a transformação em empresa. É possível que muitos que estavam na corda bamba acabem caindo e precisarão de reforço de caixa e gestão para se recuperarem. Infelizmente, nessas horas o valor será bem menor que em momentos de bonança, mas muitas vezes a necessidade fala mais alto que a vontade.