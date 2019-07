Esporte Cerimônia oficializa abertura do Pan

Com aproximadamente 50 mil pessoas no Estádio Nacional de Lima, no Peru, a 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos será aberta com cerimônia, às 20h30 (de Brasília), e promete festa com muita música e história. Pela primeira vez, em 68 anos em que os Jogos são realizados, o Peru recebe a principal competição esportiva das Américas. Delegações dos 41 países envolvidos na disput...