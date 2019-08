Esporte Cerimônia de abertura do Parapan tem estádio lotado e delegação brasileira recorde Ao longo dos nove próximos dias, 17 modalidades serão disputadas em 14 locais espalhados pela capital peruana

Os Jogos Parapan-Americanos de Lima começaram oficialmente nesta sexta-feira com a cerimônia de abertura realizada no Estádio Nacional. O Brasil foi representado com parte da delegação, cerca de 400 pessoas do total dos 512 que foram para a capital peruana, pois algumas competições já começaram. Leomon Moreno, do goalball, foi o porta-bandeira da delegação. O event...