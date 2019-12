Esporte Centro de Referência Paralímpico abre inscrições para turmas em quatro modalidades 200 vagas serão ofertadas para jovens entre 5 e 18 anos com algum tipo de deficiência nos esportes de atletismo, natação, vôlei sentado e parabadminton

O Centro de Referência Paralímpico, localizado no Centro de Excelência do Esporte, está com as inscrições abertas para a turma de 2020. Ao todo, 200 vagas estão à disposição para crianças e jovens de 5 a 18 anos, com algum tipo de deficiência. A ação conta com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Serão trabalhadas as modalidades de atletismo, natação, vôlei ...