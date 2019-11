Esporte Centenário, Jonathan valoriza história no Atlético e foco no trabalho Lateral direito é um dos três jogadores com mais jogos pelo Dragão no atual elenco

No segundo semestre de 2016 o lateral direito Jonathan chegou ao Atlético. Agora, três anos depois completou 100 jogos pelo Atlético na vitória sobre o Londrina (2 a 1), em que fez o cruzamento para o primeiro gol, no cabeceio de Aylon que contou com desvio de Dirceu. No elenco atual do Dragão, só ele, Jorginho e Pedro Bambu ultrapassam a casa das 100 atuações. No Dragão...