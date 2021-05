Esporte Ceni usará "folga" para preparar o Flamengo contra desfalques da Copa América O comandante rubro-negro admite que pode passar "um certo sufoco" por conta do aperto no calendário e do elenco encurtado, mas quer aproveitar dez dias sem jogos para buscar alternativas

O Flamengo está invicto há 13 partidas: são oito vitórias e cinco empates. A equipe, que estreou com vitória no Brasileirão, só volta a campo no dia 10 de junho, diante do Coritiba, mas engana quem acredita que tudo é festa na Gávea. Para o treinador Rogério Ceni, esse tempo será essencial para se preparar para um problema do futuro: a Copa América. O futebol no Bra...