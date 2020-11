Esporte Ceni tenta retomar confiança do Flamengo para mata-mata da Libertadores Time carioca visita o Racing, na Argentina, no primeiro confronto das oitavas de final da competição

A primeira vitória do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni veio em boa hora para o time. Ao vencer o Coritiba no sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro, o time ganhou confiança para as oitavas de final da Libertadores, pelas quais o clube rubro-negro tem difícil confronto com o Racing nesta terça-feira (24), na Argentina. Mais do que o desempenho, o lado psicológico e...