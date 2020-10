Esporte Ceni supera Sampaoli, e Fortaleza vence líder Atlético-MG Em duelos particulares entre Sampaoli e Rogério Ceni, o brasileiro levou a melhor pela terceira vez em três jogos, segunda pelo Fortaleza

O Atlético-MG teve sua sequência de vitórias interrompida na noite desta quarta (7), mas mesmo assim continua na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, o Galo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, na 14ª rodada, e não conseguiu emplacar o quinto triunfo consecutivo na competição. Os gols do jogo foram marcados por David, a favor do Leão, e Edua...