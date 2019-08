Esporte Ceni se despede do Fortaleza: 'Me fez uma pessoa melhor e um treinador vitorioso' Treinador assinou contrato com o cruzeiro até 2020

Um dia depois de acertar a sua saída do Fortaleza e assinar contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020, o técnico Rogério Ceni se despediu do clube cearense nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, em seu Facebook, agradeceu o apoio de torcedores, funcionários e dirigentes do time de Fortaleza, onde chegou em novembro de 2017 e venceu a Série B do Campeonato Brasileiro (...