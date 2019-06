Esporte Cenário é de pressão em Vila Nova e Criciúma Tanto Eduardo Baptista como Gilson Kleina terão de lidar com a possibilidade de remanejamento de atletas

O duelo de Tigres desta tarde de sábado (8), no Sul do País, colocará frente a frente Eduardo Baptista e Gilson Kleina, dois técnicos com carreiras semelhantes. O comandante colorado ressaltou o histórico do colega. “Veio de auxiliar, preparador físico, trabalhou sempre junto com o treinador e chegou a treinador”, relembrou Baptista, definindo Kleina como um “estrategista”...