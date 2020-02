Esporte Celtics batem Clippers após 2 prorrogações no último jogo antes do All-Star Game Jayson Tatum (39 pontos) e Marcus Smart (31) foram os maiores responsáveis pelo resultado positivo dos Celtics, que agora tem 38 triunfos e 16 derrotas

A última rodada da temporada regular da NBA antes do final de semana de festa da liga, em Chicago, que culminará com o All-Star Game neste domingo foi marcada por dois jogos com muito equilíbrio e emoção. Em casa, o Boston Celtics precisou de duas prorrogações para bater o Los Angeles Clippers, enquanto que o Oklahoma City Thunder teve de superar a grande atuação do c...