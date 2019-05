Esporte Celta derrota time reserva do Barcelona e se afasta da zona de rebaixamento Com o resultado, o time da casa se afastou da zona de rebaixamento. Com os três pontos, o Celta atingiu a 14ª posição, com 40 pontos

Com um time de reservas, o Barcelona perdeu para o Celta, por 2 a 0, neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Campeão antecipado, o time catalão resguardou os titulares para o duelo de terça-feira, contra o Liverpool, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Com o resultado, o time da casa se afastou da zona de rebaixamento. Com os três...